«Львівобленерго» знеструмить частину будинків у Львові та Винниках

СуспільствоСофія Лазуркевич, 1 червня5480

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У п’ятницю, 1 червня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у двох районах Львова та у Винниках. Зокрема, протягом дня світла не буде:

Залізничний район: вул. Широка, 72, 82, 76, 84, 86, 78.

Винники: вул. Банаха (всі будинки), вул. Галицька, 46-92, 67-107а, вул. Жуковського (всі будинки), вул. Кондратюка (всі будинки), вул. Лисика (всі будинки), вул. Нагляка (всі будинки), вул. Огієнка (всі будинки), вул. Ціолковського (всі будинки).

Франківський район: вул. Айвазовського, 3а, 5а, 5б, 7а, 9а.

Роботи розпочнуться з 09:00 та мають завершитись до 17:00.

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