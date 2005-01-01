«Львівобленерго» знеструмить частину вулиць у п’яти районах Львова та Брюховичах

У вівторок, 3 квітня, у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку вулиць у п’яти районах Львова та Брюховичах.

У Галицькому районі з 10:00 до 15:00 припинять електропостачання на вул. Франка, 131А, 137, 137А.

У Личаківському районі з 10:00 до 17:00 без світла будуть всі будинки на вул. Біговій, Балковій, Залісній, Лодія, Наступальній, Поетичній, а також будинки за адресами: вул. Старознесенська, 1-84, Тракт Глинянський, 72-128,85-137.

У Сихівському районі з 09:00 до 17:00 будуть знеструмлені будинки на вул. Сихівській, 12, 12А, 14, 24А, 16, 16А, 20, 18, 22.

У Франківському районі з 09:00 до 16:00 припинять електропостачання за адресами: вул. Княгині Ольги, 8, 16, 26, вул. Червона, 3,9, 11-39.

У Шевченківському районі з 09:00 до 17:00 без світла будуть всі будинки на вул. Жовківській, Підзамче, Стрімкій, Шкільній та будинки за адресами: вул. Богдана Хмельницького, 70-82; 83-115, 106,116,120,122,161,163,165,167,169.

У Брюховичах припинять електропостачання в усіх будинках на вул. Бічній Фруктовій, Весняній, Вишневій, Грушевій, Очеретяній, Смолистій, Сонячній, Сосновій, Яблуневій.