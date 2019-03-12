Львівська філармонія запрошує на концерт до 334-ї річниці з дня народження Баха

Пісня буде поміж нас.

Поціновувачів творчості Баха запрошують на концерт із нагоди 334-ї річниці з дня народження Йоганна Себастьяна Баха. 21 березня у Львівській національній філармонії відбудеться концерт Bach 334. BirthDay Night. Про це повідомили організатори.

На концерті Bach 334. BirthDay Night з 18:00 й аж до півночі слухачі насолоджуватимуться звучанням органа у виконанні Олени Мацелюх.

«Ніжний голос клавесина перенесе нас у минуле, намалює барокові картини в уяві. Найкращі традиції виконавської майстерності демонструватимуть улюблені колективи – «Віртуози Львова» та Академічний симфонічний оркестр під керівництвом зіркових диригентів. Ангельський спів камерного хору «Глорія» під батутою Володимира Сивохіпа зачарує слухачів», – анонсують організатори.

Початок концерту о 18:00. Вартість квитків – 80-334 грн. Квитки можна придбати за посиланням.