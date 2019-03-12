Естонська органістка у Львові виконає твори, які ще ніколи не звучали в Україні

Улла Крігул у Львівському органному залі

Відома органістка з Естонії Улла Кріґул дасть два концерти у Львівському органному залі. 15 березня виконавиця гратиме твори естонського композитора Арво Пярта. А 17 березня відбудеться концерт «Орган та електроніка», який обіцяє стати свіжим поглядом на сучасну органну музику.

Улла Кріґул – одна з найвидатніших органісток Естонії свого покоління. Вона вчилася в Естонії та Австрії. Виступала в якості солістки та камерної виконавиці в усіх основних естонських церквах, брала участь у міжнародних органних фестивалях, а також давала концерти в Фінляндії, Австрії та Швеції. У Львові вона гратиме разом із чоловіком, музикантом та композитором Юло Кріґулом.

Улла та Юло Кріґул (фото з Facebook-сторінки Улли Крігул)

У перший вечір, 15 березня, естонська музика звучатиме в тандемі з поезією. Знавці естонської мови зі Львова читатимуть вірші Маарі Кангро, Андри Тееда, Трііни Соометс, Ело Віідінг та їхні переклади укранською. За словами Улли Кріґул, ідея використати слово поруч із музикою прийшла з Посольства Естонії в Україні, яке активно підтримує проект. «Я та мій чоловік Юло, який гратиме на гонгу, вирішили “розфарбувати” поезію, додавши музику Арво Пярта і медитативність гонгу», – каже органістка.

Другий концерт «Орган та електроніка», який відбудеться 17 березня, складатиметься виключно із творів, що були написані протягом останніх двох років естонськими композиторами спеціально для перформансу подружжя Кріґул. Це перше виконання за кордоном. В Україні такого шоу ще не було.

«Ідея з’явилася на фестивалі Estonian Music Days у Таллінні в 2017 році, де я мала перший досвід роботи з електронікою. Там я виконала два твори, які є у львівській програмі. Оскільки мені хотілося мати повну програму органної електронної музики, я додала твори дуже широкого кола музикантів. Це не дуже відомі в класичному стилі Марія Фауст (джазменка, композиторка і саксофоністка), Сандер Мьодлер (популярний композитор у стилі Electronica, діджей), Рауль Оямаа (продюсер та поп-гітарист», – розповідає Улла Кріґул.

Виконавиця каже, що хотіла розширити аудиторію органних концертів, залучивши прихильників інших стилів. Це вдалося, на концерті в Талліні був аншлаг.

«Це синтез різних епох, створений завдяки поєднанню органного звучання (асоціюється із багатою музичною спадщиною минулого) та електроніки (сучасний світ та розвиток технологій у музиці)», – каже органістка про програму концерту 17 березня.