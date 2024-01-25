Центр обслуговування працюватиме на вул. Шевченка, 10

У вівторок, 23 січня, в м. Новояворівськ Яворівського району відкрився перший центр обслуговування клієнтів під брендом Львівської філії «Газмережі».

В новому центрі обслуговування понад 30 тисяч жителів Новояворівської громади зможуть отримати консультації щодо розрахунків, реєстрації в онлайн-сервісах, приєднання до системи газопостачання, розробки проектної та технічної документації, реконструкції систем газопостачання, технічного обслуговування будинкових газових мереж та приладів.

Для зручності клієнтів діє електронна черга, а вже персональні менеджери, які закріпленні за кожним з клієнтів, за лічені хвилини нададуть фахову консультацію.

«Наші основні пріоритети у роботі – це забезпечення якісного сервісу й налагодження конструктивного діалогу зі споживачами. Тому в новому центрі обслуговування ми створили всі умови для того, щоб відвідувачі могли максимально швидко вирішити всі питання, пов’язані з розподілом та транспортуванням газу», – зазначив в.о. директора Львівської філії «Газмережі» Роман Калагурський.

Жителі Новояворівська задоволені, адже тепер всі питання можна вирішити тут, на місці.

«Зручно! Ото їхати нам до Яворова то дуже далеко і кошти витрачати, а тут на місці все. Звичайно, добре», – говорить Марія Жук, мешканка Новояворівська.

Наразі у Львівській області працює вже 22 центри обслуговування клієнтів. Споживачі Львівської філії «Газмережі» можуть отримати послуги у Львові, Пустомитах, Самборі, Стрию, Червонограді, Миколаєві, Дрогобичі тощо. Тепер до цих міст доєднався і Новояворівськ.

Новий центр обслуговування клієнтів працюватиме з понеділка по четвер з 8:00 до 17:15 та в п’ятницю з 8:00 до 16:00, за адресою: вул. Шевченка, 10.