Після переходу до нового Оператора ГРМ відбулися важливі зміни, про які слід знати споживачам Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (колишні споживачі АТ «Львівгаз»). Про ключові нововведення детальніше розповіли у пресцентрі Львівської філії.

1. Зміна реквізитів для оплати.

У зв’язку зі зміною Оператора газорозподілу оплату за послуги з розподілу газу з 1 вересня 2023 року потрібно здійснювати за новими реквізитами Львівської філії «ГАЗМЕРЕЖІ»:

Оператор газорозподільних систем Львівська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України"

ЄДРПОУ 45204941

Номер рахунку для фізичних осіб (населення): UA833257960000026037300375969

Важливо: якщо у споживача є борг за розподіл природного газу перед АТ «Львівгаз», його потрібно сплатити за старими реквізитами:

Оператор газорозподільних систем АТ "Львівгаз"

ЄДРПОУ 03349039

номер рахунку для фізичних осіб (населення): UA543257960000026033303008431

У разі помилкової оплати іншій організації або неточності у реквізитах кошти на особовий рахунок споживача не зараховуються.

2. Оплата за розподіл газу.

Розповідаємо про способи безпечної оплати за розподіл газу:

завантажити електронну платіжку на сайті ГРМУ та скористатись вказаними у платіжці реквізитами;

оплатити послуги у касах банків та Укрпошти скориставшись друкованою платіжкою, що надходить до поштових скриньок або електронною з особистого кабінету;

оплатити послуги, скориставшись мобільним застосунком Приват або Ощад та обравши у розділі комунальні послуги – ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Нагадуємо, що особовий рахунок клієнтів Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» не змінився та розпочинається з цифр 0900.

3. Переплата за розподіл газу АТ «Львівгаз».

Є випадки, коли споживачі заплатили за розподіл газу АТ «Львівгаз» наперед до кінця року або помилково оплатили за вересень за старими реквізитами. Для того, аби повернути ці кошти, абонентам слід звернутись до найближчого центру обслуговування споживачів за місцем проживання для подання письмової заяви. З собою треба мати квитанції про оплату, копію паспорта або ID картки, ідентифікаційного коду платника податків та довідку з банку про реквізити для зарахування коштів.

4. Новий особистий кабінет

Львівська філія «Газмережі» запустила новий особистий кабінет для зручності споживачів. Розповідаємо про нього детальніше.

Для реєстрації абонентам необхідно:

перейти за посиланням на сайт ГРМУ у розділ Особистий кабінет;

ввести номер особового рахунку, що починається з цифр 0900 та перші три літери прізвища власника особового рахунку;

вказати свій e-mail та підтвердити реєстрацію у листі, що надійде на вказану електронну пошту;

сформувати пароль для входу у кабінет.

Новий сервіс має розширене меню послуг:

передача показань газового лічильника;

завантаження і друк квитанцій;

перегляд історії розрахунків;

дата планової повірки лічильника та інше;

сплата за послуги (функція запрацює до кінця місяця).

5. Заява на приєднання до Газмережі.

Усі споживачі Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» повинні написати заяву на приєднання до умов Типового публічного договору розподілу природного газу. Саме на основі цієї заяви про приєднання національний оператор газорозподільних мереж укладає з абонентами офіційну угоду про розподіл палива.

Якщо споживач ще не заповнив заяву-приєднання, ділимося інструкцією, як правильно це зробити та як діяти далі:

знайти документ на внутрішньому боці платіжки;

перевірити актуальність даних, зазначених у заяві про приєднання, по домоволодінню;

поставити підпис у відповідному полі заяви-приєднання;

повернути заяву будь-яким зручним способом до Львівської філії «Газмережі».

Способи передачі заяви:

залишити у центрах обслуговування клієнтів або дільницях Львівської філії «Газмережі»;

передати контролеру під час його візиту до оселі споживача;

надіслати на поштову адресу контакт-центру Львівської філії «Газмережі»: contact@lv.naftogaz.com

Споживачі, які тимчасово не мешкають у домоволодінні можуть отримати заяву на свою електронну адресу. Для цього слід звернутися до контакт-центру Львівської філії «Газмережі» за одним з номерів:

066-300-2-888 (Vodafone),

098-300-2-888 (Kyivstar),

093-300-2-888 (Lifecell).