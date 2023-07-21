Для точного обліку природного газу кожен лічильник підлягає повірці

В Україні відновили обов’язкову повірку лічильників. Відповідне рішення, ухвалене Кабміном, набуло чинності 4 червня. Чому користувачі повинні подати заявку на повірку та за якими тарифами буде нараховуватися комунальна плата за газ, якщо проігнорувати цю процедуру, пояснив начальник львівського відділення АТ «Львівгаз» Павло Сербан.

Обов’язкова повірка лічильників: що варто знати

Відновлення перевірок стосується усіх лічильників. Виняток наразі становлять лише громадяни України, які залишилися на тимчасово окупованій російськими військовими території. Для таких помешкань діють попередні норми зі старої постанови Кабміну.

«Раніше, наприклад, бюджетні установи, юридичні організації мали можливість відтермінувати ту повірку до завершення воєнного стану. Оскільки зараз ця постанова відмінена, всі споживачі, в яких на сьогодні підлягають повірці вузли обліку газу, мають звернутися до нас з листами для того, щоб ми ті лічильники зняли на повірку», – каже Сербан.

Якщо ж ця процедура не відбудеться, будуть застосовуватися дорахування відповідно до кодексу газорозподільних систем. Нарахування в такому разі буде проводитися відповідно до потужності неопломбованого газового обладнання.



Сербан наголошує, що повірки будуть відбуватися, як і раніше – раз у кілька років, залежно від типу лічильника і виробника.

«Усе це – на контролі у «Львівгазу», тому варто дочекатися дзвінка з інформацією про планові роботи», – додає він.

Крім того, акціонерне товариство має сформовані списки споживачів, які підлягають першочерговій повірці.

«Ми виїжджаємо на місце до споживача, знімаємо лічильник на повірку, на його місце встановлюємо інший лічильник, який вже повірений, і він далі стає комерційним, а людина по ньому проводить облік газу», – пояснює начальник львівського відділення АТ «Львівгаз».

Повірка лічильників газу для населення є безкоштовною і включена в тариф розподілу газу. Усе займає близько двох тижнів. Клієнтів із Львівщини обслуговує метрологічний центр «Західний», що розташовується в Івано-Франківську.

Для чого повіряти лічильники

Сербан розповідає, що в процесі експлуатації лічильники виходять з ладу. До того ж в них збільшується похибка вимірювання, тому користувачі можуть переплачувати чи недоплачувати за отримані послуги.

«Щоб облік був точний, ми знімаємо лічильники на повірку. А ті, які пройшли певний термін експлуатації, ми їх замінюємо на нові згідно з інвестиційною програмою», – додає він.



Також АТ «Львівгаз» безкоштовно встановлює лічильники. Інвестпрограма розрахована на індивідуальні прилади обліку газу, а от загальнобудинковий лічильник міняти не будуть. Детальніше про цю програму, а також особливості повірки лічильників можна дізнатися на сайті «Львівгазу».