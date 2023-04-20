Найкращою профілактикою отруєнь природним і чадним газом є встановлення спеціальних сигналізаторів

Чадний газ невидимий і нечутний на запах, він утворюється від неповного згорання природнього газу чи твердого палива. Статистика отруєнь ним є дуже тривожною. Обласний департамент з питань цивільного захисту наприкінці 2022 року звітував, що на Львівщині торік зафіксовано 95 випадків отруєнь чадним газом, 235 постраждалих було госпіталізовано. 19 людей загинули, серед них троє дітей.

Газові прилади і мережі треба регулярно перевіряти, а монтувати їх мають спеціально підготовлені майстри. В умовах воєнного стану, окрім поширених отруєнь від газових приладів, додалися й інші загрози під час використання альтернативних засобів обігріву та живлення – газових пальників, твердопаливних котлів та генераторів.

Природний газ теж не має запаху. Але у його склад додають одорант – речовину з різким специфічним запахом. Природний газ так само небезпечний для організму людини, як і чадний. Окрім того, його витік спричинює вибухи та пожежі.

Через серйозну небезпеку життю фахівці наполягають, що найкращим методом запобігання таких отруєнь є встановлення спеціальних сигналізаторів, які виявляють надлишкову концентрацію чадного або природного газу в приміщенні.

Підприємства, які обслуговують газові мережі і прилади, закликають забудовників встановлювати такі сигналізатори у новобудовах. Мешканцям інших багатоповерхівок та приватних будинків рекомендують самостійно подбати про свою безпеку. Сигналізатори монтують біля газових приладів чи труб, і такі пристрої попереджають про витік. Якщо вони фіксують мінімальну концентрацію газу – чи природнього чи чадного, то сповіщають сигналами. Такі пристрої стаціонарні, вони живляться від електромережі і моніторять постійно.

Детектор для виявилення чадного і природного газу

«В умовах нестачі кисню утворюється чадний газ, який може бути смертельним та впливає на людину навіть у невеликій концентрації. Він не має кольору, запаху та смаку, тому його неможливо виявити без спеціальних пристроїв. Сигналізатори чадного газу визначають його наявність у повітрі та допомагають вчасно запобігти отруєнню. У разі виявлення витоку газу сигналізатор подає звуковий та світловий сигнал тривоги», – пояснює керівниця регіонального управління клієнтського сервісу 104.ua у Львівській області Марія Адамик.

Сигналізатор оснащений додатковим кабелем для підключення відсікаючого клапану. Його монтаж проводять фахівці спеціалізованого підприємства, але можна це зробити самостійно, головне уважно дотримуватись інструкції. Якщо сигналізатор спрацював, необхідно перекрити кран, відчинити вікно та викликати фахівців для виявлення проблеми.

Витоки природного газу бувають на стиках, біля різьбових з’єднань, шлангів, у місцях підключення плити та котла. Для їх виявлення варто застосувати детектор природного газу. Він простий у використанні, переносний, його можна використати у різних приміщеннях. Детектор живиться від батарейок, натиском на кнопку можна перевірити, чи немає витоку.

Мобільний детектор природного газу

Фахівці наголошують, що купувати потрібно тільки сертифіковані прилади. Їх можна придбати на маркеті 104.ua та у клієнтських просторах «Львівгазу»:

вул. Угорська, 14;

вул. Замарстинівська, 170-Н

Також є окремий магазин з шоурумом на ринку «Південний», де продають таке обладнання. Пристрої мають гарантійний термін експлуатації. Перед продажем їх усіх тестують на підприємстві. Встановлення безкоштовне.

Для безпеки використання і вчасної перевірки справності газових приладів з «Львівгазом» можна укласти сервісний договір, в який входить, зокрема, послуга перевірки сигналізаторів.

«Люди укладають з клієнтськими просторами договори на сервісне обслуговування газового обладнання – котлів, модемів, сигналізаторів. Він укладається на рік і є різних цінових категорій – 300, 600, 1200 грн. В такий сервіс входить і перевірка сигналізатора», – додала Марія Адамик.