За першу половину 2023 року фахівці АТ «Львівгаз» виявили 423 втручання користувачів у роботу лічильників та 69 несанкціонованих врізок – нелегальних приєднань до газопроводів. Кількість таких випадків зазвичай зростає з початком опалювального сезону. Після виявлення таких втручань «Львівгаз» штрафує недобросовісних споживачів та оскаржує збитки в суді.

Разом із фахівцями «Львівгазу» ZAXID.NET розповідає, які бувають втручання в газову мережу та куди звертатися, якщо ви стали свідком крадіжки газу.

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Що таке «врізки» та як їх виявляють

«Врізками» називають несанкціоноване втручання в роботу газової системи через приєднання самовільного газопроводу, як-от газовий ввід. відвід, штуцер, патрубок. Зазвичай недобросовісні споживачі його приварюють або врізають у газорозподільну систему або газову мережу внутрішнього газопостачання. При цьому, комерційний вузол цей газ не обліковує. Таке втручання в роботу системи призводить до викривлення даних обліку природного газу, що дозволяє споживачам здійснювати крадіжку газу.

«Фахівці можуть виявити несанкціоновані «врізки» за допомогою спеціального обладнання, що дозволяє обстежити внутрішню частину газопроводів зондом», – зауважує технічний директор АТ «Львівгаз» Андрій Мицик.

Прилад, що виявляє незаконні втручання

Що таке втручання в ЗВТ [засіб вимірювальної техніки]

«Ознаки втручання в побутові лічильники виявляються при проведенні контрольного зняття показу лічильника, проведення інвентаризації, зняття ПЛГ [показників лічильника газу] на чергову повірку, інформація від споживачів. Крім цього, проводиться аналіз споживання газу по періодах, відповідно до площі та наявного газоспоживаючого обладнання», – розповіли ZAXID.NET фахівці АТ «Львівгаз».

Втручання в лічильники виявляють під час зовнішнього огляду, розповідає головний метролог Ігор Боровий. Серед можливих ознак втручання - фарбування лічильника або якщо до лічильника доєднані сторонні предмети, або він має подряпини, які видно неозброєним оком.

Приклад незаконної врізки в систему

Несанкціоновані втручання в мережу – це небезпечно

У «Львівгазі» зазначають, що виявлені в землі несанкціоновані газопроводи були не герметичні й пропускали газ. Такі витоки створюють загрозу життю самих же споживачів, які таким чином вирішили зекономити на газі.

У разі виявлення у споживача порушень, які регламентує Кодекс ГРМ, на місці їх виявлення представник оператора газорозподільного механізму складає акт про порушення. Це відбувається в присутності власника помешкання. Якщо втручання було зроблене неприхованими засобами, то нарахування йде за півроку за максимальними потужностями, а якщо ж прихованими, – нарахування за два роки для населення, три роки – для юридичних осіб за максимальними потужностями. Розмір донарахунків залежить від розміру збитків і його вираховують індивідуально.

Порушення фахівці усувають негайно, аби унеможливити несанкціонований витік та зменшити небезпеку для життя споживачів.

Якщо ж споживач сам повідомив оператора ГРМ про пошкодження лічильника газу або пошкодження пломби, при цьому несанкціонованого втручання в мережу не було, то санкцій щодо такого споживача не застосовують.

Куди звертатись

Якщо у вас виникли підозри, що ваш лічильник пошкоджений, або ви стали свідком незаконних втручань в газову мережу, необхідно звернутися в аварійно-диспетчерську службу «Львівгазу» за номером 104.

«Заощадити на крадіжці газу неможливо. Фахівці у будь-якому разі виявлять порушення, а споживач буде змушений платити не лише за газ, а й за усунення пошкоджень в газовій системі, до яких призвели незаконні дії», - наголошує голова правління компанії Роман Калагурський.

АТ «Львівгаз» закликає споживачів відповідально ставитися до сплати за газопостачання й не наражати себе та оточення на небезпеку.