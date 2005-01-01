14-річна львівська гімнастка завоювала п’ять медалей міжнародного турніру в Болгарії

Христина Погранична завоювала золото у вправі з м'ячем на міжнародному турнірі «Кубок Софії 2018» у Болгарії

14-річна гімнастка зі Львова Христина Погранична завоювала п’ять медалей – одну золоту, три срібні та одну бронзову – на міжнародному турнірі «Кубок Софії 2018», який відбувся у Болгарії в межах етапу Кубка світу.

Спочатку Христина Погранична кваліфікувалась у вправах з обручем, м’ячем, стрічкою та булавами і вийшла у всі чотири фінали. Завдяки її високим результатам юніорська команда України вийшла на друге місце в командному заліку, поступившись лише команді Російської Федерації.

Попри те, що у фіналах Христина Погранична виступала в усіх чотирьох видах підряд, вона впоралась із завданням. Вона завоювала золото у вправі із м’ячем, дві срібні нагороди – у вправах з обручем та булавами і одну бронзову – за вправу зі стрічкою.

Нагадаємо, завдяки високим оцінкам Христини Пограничної українська команда юніорок вийшла на перше місце міжнародного турніру з художньої гімнастики «Кубок Дерюгіної», який відбувається у Києві 15–18 березня.