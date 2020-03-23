Львівська ІТ-компанія закупить 10 тисяч швидких тестів для виявлення коронавірусу

Львівська ІТ-компанія Intellias виділяє кошти на закупівлю тестів для швидкої діагностики захворювання на коронавірус. Компанія придбає 10 тисяч експрес-тестів, які будуть використані для організації оперативного тестування населення.

«Ми вважаємо, що стримування розповсюдження вірусу в даний момент є не менш важливим і терміновим, ніж підготовка медичних закладів до лікування хворих. Це підтверджують медичні експерти, з якими ми консультувались. Раннє виявлення кожного інфікованого дозволить запобігти передачі захворювання від нього до багатьох інших людей, врятувати життя і заощадити ресурси медичних закладів», – зазначив співзасновник компанії Intellias Михайло Пузраков.

У компанії Intellias ZAXID.NET уточнили, що закупівлею тестів буде займатися львівський ІТ-кластер і йдеться про швидкі тести, які дають результат з точністю на 85%. Наразі невідомо, яку суму витратить ІТ-компанія на закупівлю тестів.

Раніше львівська ІТ-компанія SoftServe заявила про те, що виділить 10 млн грн на боротьбу із коронавірусом.