Дерево впало на Toyota Camry під час сильного буревію у Львові 25 червня 2021 року

Господарський суд Львівської області зобов’язав Франківську районну адміністрацію виплатити компанії «Роймакс» 201,4 тис. грн за пошкоджений внаслідок буревію службовий автомобіль. На Toyota Camry, що належить компанії, під час руху на вул. Коновальця впало дерево.

Як вказано у матеріалах справи, 25 червня 2021 року автомобіль Toyota Camry на їхав вул. Коновальця у Львові. Поблизу будинків №44а-50 під час руху на автомобіль впав каштан, внаслідок чого автомобіль зазнав пошкоджень. Ремонт Toyota Camry, що належить ТзОВ «Роймакс», обійшовся в 201,4 тис. грн.

Згідно з висновками експертів, стовбур дерева був гнилий і за всіма ознаками був аварійним, що могло стати причиною його падіння. Аварійність дерева в суді підтвердили й мешканці ближніх будинків.

У департаменті містобудування Львівської міськради заявили, що того дня у Львові був сильний буревій із поривами вітру до 27 м/с, що й могло стати причиною падіння дерева. Однак суд дійшов висновку, що оскільки дерево впало на території Франківської районної адміністрації, то районні комунальні служби мали б стежити за його належним станом.

Суддя Господарського суду Микола Синчук зобов’язав Франківську РА виплатити ТзОВ «Роймакс» 201,4 тис. грн компенсації за ремонт автомобіля та 3020 грн судового збору. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.