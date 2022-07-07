Львів’янин відсудив у міськради понад 135 тис. грн за повалене дерево на автомобіль
Ремонт автомобіля Škoda Octavia коштував власнику майже 114 тис. грн
Франківський районний суд Львова зобов’язав Франківську районну адміністрацію виплатити понад 135 тис. грн львів’янину Івану Буфану, на автомобіль якого впало дерево. Того дня у Львові була сильна буря, що повалила 118 дерев, однак цей факт суд не врахував.
Як вказано у матеріалах справи, 25 червня 2021 року львів’янин Іван Буфан припаркував свій автомобіль Škoda Octavia Tour поблизу перехрестя вул. Грюнвальдська – Коновальця. Під час сильної грози на автомобіль впав старий каштан. Під час візуального огляду дерева було видно, що його коріння згнило, а вздовж стовбура – суцільне дупло.
За фактом пошкодження автомобіля Іван Буфан звернувся до ФРА з вимогою відшкодувати ремонт автомобіля, що коштував йому майже 114 тис. грн, а також вартість експертиз і моральну компенсацію, адже без ремонту автомобіль для їзди не придатний.
У суді представник Франківської райадміністрації підтвердив, що вулиці Грюнвальдська та вул. Коновальця перебувають на балансі РА, однак дерева, що там ростуть – ні. Натомість у адміністрації вважають, що автомобіль зазнав пошкоджень із вини його власника.
Однак суд визнав, що дерево росло на комунальній ділянці, а, отже, відповідальною за його стан є Львівська міська рада. Враховуючи докази, суддя Франківського районного суду Олександр Величко зобов’язав Франківську РА виплатити Івану Буфану майже 114 тис. грн за ремонт автомобіля, 3 тис. грн за витрати на експертизи, 10 тис. грн моральної шкоди, 1,3 тис. грн судових витрат, а також 7 тис. грн за послуги адвоката. Загалом райадміністрація має заплатити власнику автомобіля понад 135 тис. грн. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.
Зазначимо, що 25 червня 2021 року у Львові була сильна буря, під час якої впали 118 дерев, сім із яких – на автомобілі. Однак факт грози під час ухвалення рішення суд не враховував.