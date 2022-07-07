Франківський районний суд Львова зобов’язав Франківську районну адміністрацію виплатити понад 135 тис. грн львів’янину Івану Буфану, на автомобіль якого впало дерево. Того дня у Львові була сильна буря, що повалила 118 дерев, однак цей факт суд не врахував.

Як вказано у матеріалах справи, 25 червня 2021 року львів’янин Іван Буфан припаркував свій автомобіль Škoda Octavia Tour поблизу перехрестя вул. Грюнвальдська – Коновальця. Під час сильної грози на автомобіль впав старий каштан. Під час візуального огляду дерева було видно, що його коріння згнило, а вздовж стовбура – суцільне дупло.

За фактом пошкодження автомобіля Іван Буфан звернувся до ФРА з вимогою відшкодувати ремонт автомобіля, що коштував йому майже 114 тис. грн, а також вартість експертиз і моральну компенсацію, адже без ремонту автомобіль для їзди не придатний.

У суді представник Франківської райадміністрації підтвердив, що вулиці Грюнвальдська та вул. Коновальця перебувають на балансі РА, однак дерева, що там ростуть – ні. Натомість у адміністрації вважають, що автомобіль зазнав пошкоджень із вини його власника.

Однак суд визнав, що дерево росло на комунальній ділянці, а, отже, відповідальною за його стан є Львівська міська рада. Враховуючи докази, суддя Франківського районного суду Олександр Величко зобов’язав Франківську РА виплатити Івану Буфану майже 114 тис. грн за ремонт автомобіля, 3 тис. грн за витрати на експертизи, 10 тис. грн моральної шкоди, 1,3 тис. грн судових витрат, а також 7 тис. грн за послуги адвоката. Загалом райадміністрація має заплатити власнику автомобіля понад 135 тис. грн. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що 25 червня 2021 року у Львові була сильна буря, під час якої впали 118 дерев, сім із яких – на автомобілі. Однак факт грози під час ухвалення рішення суд не враховував.