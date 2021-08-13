Під час бурі дерево впало на припаркований на газоні автомобіль Škoda Octavia

Львів’янин відсудив у Шевченківської районної адміністрації 52,3 тис. грн за повалене на машину дерево. Під час буревію на дах автомобіля, який був припаркована у дворі на газоні, впало дерево.

Як вказано у матеріалах справи, 31 липня 2018 року на вул. Липинського, 52 на автомобіль Škoda Octavia впало дерево. За результатами експертизи ремонт автомобіля коштував його власнику Ігорю Пузі понад 46 тис. грн. Він звертався до Львівської міськради, аби йому відшкодували гроші за ремонт авто, однак отримав відмову й звернувся до суду.

У Шевченківській райадміністрації під час судового засідання пояснили, що дерево впало на автомобіль через негоду, про яку львів’ян попереджали синоптики, а сам автомобіль був припаркований на газоні, що є порушенням правил благоустрою та безпечного паркування. Того дня вранці у Львові справді була сильна буря, яка повалила кілька дерев. Зокрема авто на вул. Липинського з-під завалів дерева довелось звільняти рятувальникам.

За законом доглядати за деревами, що ростуть на прибудинковій території, мають управляючі компанії, ОСББ чи ЛКП, на балансі яких перебуває будинок. Однак земельна ділянка, де був припаркований автомобіль Škoda Octavia, перебуває в комунальній власності, тобто, на думку суду, за стан цієї ділянки має відповідати районна адміністрація.

Враховуючи докази, 30 липня суддя Шевченківського районного суду Петро Невойт зобов’язав Шевченківську РА виплатити Ігорю Пузі 46 тис. грн за ремонт автомобіля, 1,5 тис. грн за проведення експертизи, 3,9 тис. грн за юридичну допомогу і 768 грн судового збору, загалом – 52,3 тис. грн. Шевченківська райадміністрація ще може оскаржити це рішення в апеляційному суді.