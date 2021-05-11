Повалена гілка розбила лобове скло автомобіля та пошкодила магнітолу

Львів’янин відсудив у Львівської міської ради 91,2 тис. грн за повалену на машину гілку. Частина дерева розбила лобове скло та пошкодила магнітолу автомобіля Fiat Linea. Ремонт авто коштував власнику 62,2 тис. грн, а магнітоли – ще 29 тис. грн.

18 травня 2018 року львів’янин Роман Мануляк їхав автомобілем Fiat Linea на вул. Личаківській у напрямку Винників. Під час руху на автомобіль упала гілка дерева, що розбила лобове скло. Ремонт автомобіля обійшовся його власнику 62,2 тис. грн. За цим фактом поліція склала протокол на головного лісничого Львівського лісгоспу, який, на думку правоохоронців, відповідальний за стан дерев, що ростуть уздовж траси. Однак 5 жовтня 2018 року Личаківський районний суд закрив справу стосовно лісничого у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Після цього власник авто через суд звернувся до Служби автодоріг у Львівській області, ДП «Львівський облавтодор», ДАК «Автомобільні дороги України», ЛКП «Львівавтодор», ЛОДА та Львівської міськради з вимогою відшкодувати 91 тис. грн за ремонт автомобіля і магнітоли, ремонт якої коштував 29 тис. грн.

Він обґрунтував свій позов тим, що ділянка дороги, де сталася ДТП, є частиною державної дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, обслуговуванням якої займають державні дорожні органи. Водночас вул. Личаківська разом із придорожньою інфраструктурою перебуває на балансі Личаківської районної адміністрації, хоча в положенні про діяльність РА вказано, що райадміністрація відповідальна лише за стан тих дерев, які висадили впродовж 2015-2019 рр.

Втім, враховуючи докази і позицію сторін, Франківський районний суд 19 квітня 2021 року визнав, що обрізку аварійних гілок на вул. Личаківській мала виконати саме Личаківська районна адміністрація. Суддя Світлана Мартьянова зобов’язала Личаківську РА виплатити Роману Мануляку 91,21 тис. грн матеріальної шкоди. Крім цього, райадміністрація має заплатити 912 грн судових витрат. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.