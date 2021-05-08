На вулиці Франка біля Стрийського парку навпроти будинку №139 8 травня дерево впало на автомобіль, брендований юридичною компанією «Центр автовиплат Поліс», що надає юридичну допомогу постраждалим у ДТП. Дерево розтрощило передню частину машини.

Про інцидент зранку 8 травня повідомили в Telegram-каналі «Варта 1», опублікувавши фото з місця аварії без деталей.

Прес-секретарка патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій розповіла ZAXID.NET, що дерево впало вночі через сильні пориви вітру. На місце аварії патрульних викликав не власник автомобіля, а перехожий, аби ті перегородили дорогу та прибрали дерево.

Відтак комунальники та працівники ДСНС розпиляли дерево та прибрали його залишки. Власник автомобіля до поліції не звертався, оскільки, за словами Катерини Рибій, має повне страхування від усіх можливих ризиків.

Зазначимо, що до кінця дня у Львові та області очікуються сильні пориви вітру до 15-24 м/с, а вночі – заморозки до -5. З понеділка на Львівщині очікується потепління до +25-27.