Львівська мерія дозволила будівництво комплексу багатоповерхівок на місці молокозаводу

У п’ятницю, 23 березня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив детальний план території, обмеженої вулицями Рудненською, Гніздовського та Кондратюка, що передбачає будівництво комплексу багатоповерхівок на місці колишнього молокозаводу.

Як писав ZAXID.NET, ініціатором розроблення детального плану цієї території (ДПТ) з подальшою забудовою земельної ділянки є ПрАТ «Львівський міський молочний завод».

Цей завод входить до групи компаній «Континіум», одним із співласників якої є відомий львівський бізнесмен Петро Димінський. У «Західну молочну групу» (складову «Континіуму») входять загалом близько десятка молокопереробних підприємств, що випускають продукцію під торговою маркою «Комо». Проте у 2009 році «Львівський міський молочний завод», який працював у Львові з 1964 року, припинив роботу. Тоді ж на заводі було демонтоване і вивезене все обладнання.

Земельна ділянка, де планують зводити будинки

На цій ділянці було заплановано будівництва кількох будинків із 30 житловими секціями. Передбачено, що у цих будинках буде 1150 квартир, де зможуть жити 3,5 тис. людей.



Усі будівлі заводу, що є на цій території, підлягають знесенню. На земельній ділянці, де заплановано зводити багатоповерхівки, окрім приміщень заводу, також розташована будівля «Львівського спеціалізованого АТП-1302» та стоянка, що теж підлягають знесенню. Розташований поруч ресторан «Босфор», як зазначено у розробленому детальному плані території (ДПТ), зносити не будуть.