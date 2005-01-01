Львівська мерія дозволила будівництво комплексу багатоповерхівок на місці молокозаводу

Завод, який входить у групу компаній «Континіум», не працює уже майже 10 років

СуспільствоСофія Лазуркевич, 23 березня26043

До теми

У п’ятницю, 23 березня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив детальний план території, обмеженої вулицями Рудненською, Гніздовського та Кондратюка, що передбачає будівництво комплексу багатоповерхівок на місці колишнього молокозаводу.

Як писав ZAXID.NET, ініціатором розроблення детального плану цієї території (ДПТ) з подальшою забудовою земельної ділянки є ПрАТ «Львівський міський молочний завод».

Цей завод входить до групи компаній «Континіум», одним із співласників якої є відомий львівський бізнесмен Петро Димінський. У «Західну молочну групу» (складову «Континіуму») входять загалом близько десятка молокопереробних підприємств, що випускають продукцію під торговою маркою «Комо». Проте у 2009 році «Львівський міський молочний завод», який працював у Львові з 1964 року, припинив роботу. Тоді ж на заводі було демонтоване і вивезене все обладнання.

Земельна ділянка, де планують зводити будинки

На цій ділянці було заплановано будівництва кількох будинків із 30 житловими секціями. Передбачено, що у цих будинках буде 1150 квартир, де зможуть жити 3,5 тис. людей.

Усі будівлі заводу, що є на цій території, підлягають знесенню. На земельній ділянці, де заплановано зводити багатоповерхівки, окрім приміщень заводу, також розташована будівля «Львівського спеціалізованого АТП-1302» та стоянка, що теж підлягають знесенню. Розташований поруч ресторан «Босфор», як зазначено у розробленому детальному плані території (ДПТ), зносити не будуть.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На місці львівського молокозаводу на Левандівці зведуть 30 багатоповерхівок ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук