Львівська мерія хоче взяти на баланс міста гірськолижну школу у парку Знесіння

Міське управління спорту запропонувало передати гірськолижну школу, що працює у парку Знесіння, на баланс міста. Зараз цей заклад належить товариству «Динамо», тож місто не може інвестувати гроші у його розвиток. Втім керівники фізкультурно-спортивного товариства на пропозицію не пристали.

Олена Костянтинівна тренує дітей в гірсько-лижній школі обласного підпорядкування вже понад тридцять років. Тож проводить екскурсію приміщенням, де займаються юні спортсмени – всього їх тут 250. «У нас тепло, сухо. Все є», – каже жінка.

Тренерка розповідає, умови скромні, але їх достатньо для того, аби повертатися до Львова з нагородами зі змагань. «На голову нам не капає. У нас все нормально. База суха. Нам достатньо. Якщо на вулиці буде дощ або погана погода, ми заходимо в зал, в нас тренажери, загальна фізична підготовка. Маленькі діточки можуть і на роликах тут кататися. Займаємося і на асфальті. Проводимо там змагання», – розповідає Олена Шай.

А ось у міськраді іншої думки. Кажуть: база занедбана, тож аби відновити лижний спорт, звернулися до спортивного товариства «Динамо» й облради із проханням передати споруди у власність міста.

«Власне, ми в стратегії розвитку «Знесіння» так само говоримо й про те, що хочемо цю базу привести до ладу. Для того, щоби зробити там умови, хороші умови для тренувань дітей, і, відповідно, щоби будь-яка людина могла прийти і отримати перші ази», – каже начальник міського управління молоді та спорту Антон Нікулін.

Обласна рада на ремонт школи грошей не виділяє. Міська рада теж не може цього зробити, допоки об’єкт не на її балансі. Втім керівництво спортивного товариства віддавати школу не хоче. Натомість пропонує допомогти їм грошима.

«Чому міська рада не може профінансувати фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» для того, щоб дійсно зробити сучасною школу? Хіба тут будуть кататися діти з Тернополя? Буде для територіальної громади міста Львова. І для дітей міста Львова», – вважає заступник голови ФСТ «Динамо» Володимир Будулич.

Школа в хорошому стані, вважає її директор. Зокрема, і траса, що має триста сімдесят метрів. «Ну, траса у нас високого ґатунку. Це не для любителів. Траса досить складна, досить високий перепад висоти вона має. Сама траса в нормальному стані, цього року діти дякуючи, що сніг був і погодні умови, займалися», – каже директор школи Юрій Стрижик.

Поки що у міськраді чекають ще відповіді із обласної ради і кажуть: покращити умови хочуть, аби відродити зимові види спорту у Львові. І щоби кожен міг прийти до парку Знесіння й отримати перші урок.