У четвер, 6 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Власність спільна, а гроші – окремо. Львівські ПТУ облрада закріпила за собою. А от фінансування закладів залишила містові.

Втратив усі кінцівки. У Superhumans Center протезують захисника, який після полону залишився без рук та ніг.

До Львова приїдуть пластичні хірурги зі США. У дитячій лікарні святого Миколая вони консультуватимуть дітей з вадами обличчя.

Ще один парк з водоймою. Місце для відпочинку і озеро облаштують у Шевченківському районі.

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