Львівська мерія заявила про підпал дверей квартири свого працівника

Невідомі підпалили двері квартири, де проживає працівник департаменту «Адміністрація міського голови»

У Львові з четверга на п’ятницю, вночі 13-го вересня, невідомі підпалили двері орендованої квартири, де проживає працівник департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міськради Сергій Кубелко. Про це 16 вересня повідомила прес-служба міськради.

За інформацією мерії, на місце події прибули відповідні служби, які зафіксували факт підпалу. А Сергій Кубелко написав заяву в поліцію.

Невідомі підпалили двері орендованої квартири, де проживає працівник департаменту «Адміністрація міського голови»

«Сергій Кубелко в цілях безпеки щодо цього інциденту написав заяву у поліцію, оскільки не виключено, що ця подія пов’язана з професійною діяльністю», – йдеться в повідомленні.

Як повідомила ZAXID.NET речниця ГУНП у Львівській області Іванна Кутнів, працівник департаменту «Адміністрація міського голови» з заявою до поліції звернувся у понеділок, 16-го вересня. Наразі документ перебуває на розгляді, впродовж 24 годин правоохоронці мають визначити кваліфікацію та відкрити кримінальне провадження за цим фактом.

Інцидент з підпалом дверей на своїй сторінці у Facebook прокоментував директор департаменту «Адміністрації міського голови» Львівської міськради Євген Бойко.

«Якщо не будуть розслідувані попередні випадки безчинства щодо працівників мерії, і ті, хто це робив, й далі почуватимуть себе безкарно, то подібні випадки повторюватимуться знову», – написав він.

До слова, 24 травня псевдоактивісти зірвали засідання виконавчого комітету Львівської міської ради та облили фарбою заступника міського голови з економічних питань Геннадія Васьківа та в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка.

Окрім того, 29 травня цього року на Євгена Бойка було скоєно напад під час штурму псевдоактивістами львівської Ратуші. Тоді його госпіталізували з травмою селезінки та черепно-мозковою травмою. Також пізніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що поліція не реагувала на штурми Ратуші.