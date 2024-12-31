Львів виділив 100 млн грн на проєкт «Зброєносці» благодійного фонду «Повернись живим». За ці гроші для чотирьох бойових бригад ЗСУ закуплять автомобілі, дрони, РЕБи та інше обладнання. Про це під час сесії міської ради у вівторок, 31 грудня, повідомив міський голова Андрій Садовий.

«А це вже непогане завершення року. Міська рада Львова зробить свій внесок із бюджету у 100 млн грн на збір "Зброєносці". Усі кошти підуть на підтримку наших підрозділів. Важливо, що це гроші львівʼян – усіх, хто платить податки. Таким чином, ми закриваємо рік із позначкою 1 мільярд 100 мільйонів гривень на армію. Усім дякую», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, спільний збір міста Львова та фонду «Повернись живим» триває. 200 млн грн збирають, аби комплексно та компетентно забезпечити 4 бойові бригади ЗСУ, які просто зараз тримають оборону на передовій. Йдеться про 24-ту окрему механізовану бригаду ім. Короля Данила, 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду, 68-му окрему єгерську бригаду ім. Олекси Довбуша та 128-му окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду. За ці кошти планують придбати міномети, гранатомети, пікапи, РЕБи та квадрокоптери. Долучитися до збору можна на сайті благодійного фонду «Повернись живим».