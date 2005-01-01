Львівська міськрада офіційно вилучила з переліку парковок 10 майданчиків

СуспільствоІрина Рєвунова, 22 березня4130

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Львівська міськрада офіційно ліквідувала 10 парковок у центрі Львова, більшість з яких уже фактично не діяли у зв’язку з облаштуванням там пішохідних просторів або ж забороною паркування на цих ділянках. За відповідну ухвалу під час засідання сесії у четвер, 22 березня, проголосували 50 депутатів ЛМР.

Прийнятою ухвалою депутати офіційно вилучили з переліку дозволених для паркування майданчиків 10 ділянок, на яких фактично паркування уже унеможливлене фізично або заборонене дорожніми знаками.

Так, у зв’язку з облаштуванням пішохідних зон, ліквідовані парковки на вул. Михальчука (8 паркомісць), вул. Курбаса (два майданчики загалом на 13 паркомісць), вул. Сербській (7 паркомісць), вул. Арсенальській, 3 (6 паркомісць).

У зв’язку із забороною паркування та встановленням відповідних знаків, вилучені з переліку парковок майданчики на вул. Гнатюка, 2 (3 паркомісця), вул. Дудаєва (20 паркомісць).

На вул. Гнатюка, 6 (21 паркомісце) ліквідували паркову через забудову ділянки, а на вул. Липова Алея, 5 (41 паркомісце) – через продаж ділянки на аукціоні.

Ділянку на вул. Наливайка, 6 (5 паркомісць) вилучили з переліку службових парковок для подальшого облаштування на ній платного паркінгу.

Натомість депутати ЛМР дозволили облаштувати службову парковку на 5 паркомісць на вул. Нижанківського та збільшили кількість службових паркомісць на вул. Науковій, 2б з 9 до 18.

Нагадаємо, що раніше Львівська міськрада уклала перелік вулиць, з яких евакуйовуватимуть припарковані автомбілі. Натомість припаркуватись водії можуть на офіційних платних майданчиках. Вартість паркування на закритих паркінгах на вул. Валовій та біля «Вернісажу» становить 20 грн/год., на відкритих парковках у першій паркувальній зоні (центр міста) – 15 грн/год., у другій паркувальній зоні (поза межами центру) – 5 грн/год.

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