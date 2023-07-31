У парку працюватимуть виробничі підприємства переробної промисловості

Управління інвестицій та проектів Львівської міської ради оголосило відкритий конкурс з вибору керуючої компанії для індустріального парку «Сигнівка». Індустріальний парк належатиме місту, втім його обслуговуванням буде займатися приватна компанія.

Як повідомила 31 липня прес-служба ЛМР, заявки на участь прийматимуть з 31 липня до 29 серпня. Детальна інформація щодо участі в інвестиційному конкурсі за посиланням.

Індустріальний парк «Сигнівка» розташовуватиметься на 5 комунальних земельних ділянках загальною площею 30 га на вулиці Північній у Львові. Його створили на 50 років. Тут планують облаштувати близько 150 тис. м промислових площ, орієнтованих на виробничі підприємства переробної промисловості.

План індустріального парку «Сигнівка»

Керуюча компанія виступить девелопером проекту та отримає п’ять земельних ділянок в оренду на 50 років. Львівська міська планує звільнити операторів парку від сплати орендної плати за землю.

Нагадаємо, на Сигнівці вже працює приватний індустріальний парк Sparrow Lviv, а неподалік, у промзоні «Рясне-2» інвестиційна компанія Dragon Capital будує індустріальний парк «М-10». Під муніципальний парк міська рада зарезервувала 15 га землі. За концепцією, в межах парку резидент зможе отримувати весь ланцюг послуг – від дизайну, реклами і написання бізнес-плану і до виробництва, інженерії, пакування та експорту.