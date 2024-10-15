Львівська міськрада повідомила, коли учні місцевих шкіл підуть на осінні канікули. Для більшості шкіл канікули триватимуть із 28 жовтня по 3 листопада 2024 року, але, оскільки керівництво навчальних закладів самостійно встановлює графік канікул, то дати можуть відрізнятись. ZAXID.NET публікує повний графік осінніх канікул для кожної львівської школи: Львівська академічна гімназія при «Львівській політехніці» – 28.10.2024 – 03.11.2024

Львівська лінгвістична гімназія ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей «Галицький» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Львівська державна комунальна СЗШ №3 – 28.10.2024 – 03.11.2024

Початкова школа №4 ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №9 – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №10 імені Святої Марії Магдалени ЛМР – 21.10.2024 – 27.10.2024

СЗШ №27 м. Львова ім. Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького – 28.10.2014 – 03.11.2024

Ліцей №28 ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №34 імені Маркіяна Шашкевича – 28.10.2024 – 03.11.2024 (1 класи)

Львівська школа східних мов та бойових мистецтв «Будокан» – 07.10.2024 – 13.10.2024 та 18.11.2024 – 24.11.2024

Ліцей №52 ЛМР – 09.10.2024 – 13.10.2024; 16.11.2024 – 19.11.2024

СЗШ №62 – 28.10.2024 – 03.11.2024

Школа №87 ЛМР імені Ірини Калинець – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №2 ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей № 17 ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Початкова школа «Джерельце» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ І–ІІІ ступенів №31 – 26.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ І–ІІІ ступенів №36 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11 .2024

Ліцей №45 ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола ЛМР – 30.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ І–ІІІ ступенів №48 м. Львова:

14.10 – 18.10 (1 і 5 класи)

21.10 – 25.10 (2 і 6 класи)

28.10 – 01.11 (3 і 7 класи)

04.11 – 08.11 (4 і 8 класи)

11.11 – 15.11 (9 і 10 класи)

18.11 – 22.11 (11 класи)

СЗШ І–ІІІ ступенів №50 м. Львова – 28.10.2024 –03.11.2024

Ліцей №51 імені Івана Франка ЛМР – 19.10.2024 – 27.10.2024

СЗШ І–ІІІ ступенів №55 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №66 ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей імені Івана Пулюя ЛМР – 26.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей імені Василя Симоненка ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей «Європейський» ЛМР – 28.10.2024 – 01.11.2024

Початкова школа «Школа радості» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Початкова школа «Малюк» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей «Надія» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №1 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №13 – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №32 – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №72 – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №73 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №86 – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №90 – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №93 ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №95 – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №96 МЖК–1 – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №98 м. Львова – 26.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей «Оріяна» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей «Інтелект» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей «Сихівський» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №80 ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Початкова школа «Первоцвіт» ЛМР – 26.10.2024 – 03.11.2024

Початкова школа «Дивосвіт» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11. 2024

Гімназія «Тривіта» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

НВК «Школа–гімназія» Бл. Клементія та Андрея Шептицьких – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №6 ЛМР – 26.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей «Львівський» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ І–ІІІ ступенів №7 ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №8 ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Початкова школа «Крок за кроком» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ І–ІІІ ст. «Лідер» з різними формами навчання – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №21 ЛМР – немає інформації

Школа І–ІІІ ступенів №24 ім. М.Конопницької ЛМР Львівської області – 31.10.2024 – 06.11.2024

СЗШ І–ІІІ ступенів №29 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №37 ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №42 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ І–ІІІ ступенів №47 м. Львова – 31.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ І–ІІІ ступенів №49 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №63 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №70 ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ І–ІІІ ступенів №71 ЛМР Львівської області – 28.10.2024 – 03.11.2024

Школа І–ІІІ ступенів №82 ЛМР Львівської області – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей «Просвіта» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Гімназія «Провесінь» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Початкова школа «Дзвіночок» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Загальноосвітня школа «Берегиня» – 28.10.2024 – 03.11.2024

Підбірцівський ліцей ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Лисиничівська гімназія ЛМР – 21.10.2024 – 27.10.2024

СЗШ І–ІІІ ступенів №20 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №22 ім. Василя Стефаника – немає інформації

СЗШ №23 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №30 – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №33 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №38 ЛМР – 14.10.2024 – 18.10.2024

Школа І–ІІІ ступенів №43 ЛМР Львівської області – 21.10.2024 – 27.10.2024

Школа І–ІІІ ступенів №44 імені Тараса Шевченка – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №41 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

Початкова школа №53 ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов – 28.10.2024 – 04.11.2024

СЗШ №54 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №57 імені Короля Данила ЛМР – 26.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ І–ІІІ ступенів №78 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР – 21.10.2024 – 25.10.2024

СЗШ І–ІІІ ступенів №91 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №92 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №94 ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №97 м. Львова – 30.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №99 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №100 м. Львова – 21.10.2024 – 27.10.2024

НВК «Інженерно–економічна школа–Львівський економічний ліцей» – 31.10.2024 – 04.11.2024

Львівська правнича гімназія – 28.10.2024 – 03.11.2024

НВК «Школа комп'ютерних технологій–Львівський технологічний ліцей» – 28.10.2024 – 03.11.2024

Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Великогрибовицький ліцей ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Грядівська гімназія ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Зарудцівська гімназія ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Малехівська гімназія ЛМР – 21.10.2024 – 27.10.2024

Малогрибовицька початкова школа ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Рясне–Руський ліцей ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №15 ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей №18 ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №40 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанівни з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови – 28.10.2024 – 03.11.2024

Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №60 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

Ліцей «Гроно» ЛМР – 19.10.2024 – 27.10.2024

СЗШ №65 м. Львова – 19.10.2024 – 27.10.2024

СЗШ №67 м. Львова – 28.10.2024 – 03.11.2024

СЗШ №68 м. Львова – 28.10.2024 – 03.1а1.2024

Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки ЛМР – 28.10. 2024 – 03.11.2024

Ліцей №75 ім. Лесі Українки ЛМР – 28.11.2024 – 03.11.2024

Львівська гімназія «Євшан» – 21.10.2024 – 25.10.2024

Львівський фізико–математичний ліцей–інтернат при ЛНУ імені Івана Франка – 28.10. 2024 – 03.11.2024

Початкова школа «Арніка» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Початкова школа «Один, два, три» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

Початкова школа «Світанок» ЛМР – 28.10.2024 – 03.11.2024

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