Міністерство планує зменшити кількість шкіл, які навчають дистанційно

Міністерство освіти і науки України повідомило про зміни у дистанційному навчанні школярів. Вони стосуються організації дистанційного навчання, індивідуального патронажу та навчання за місцем перебування. Основні зміни впровадять з 1 вересня 2025 року.

Дистанційні школи і класи будуть функціонувати за умов:

мінімум 20 учнів у класі;

наявності щонайменше одного класу для всіх років навчання з 1 до 9 або з 5 до 11 класу;

навчання проходить синхронно з використанням цифрових інструментів.

«Якщо жодна школа у громаді не зможе функціонувати, бо не виконує умови, то за рішенням засновника визначається одна найбільш спроможна школа, яка працює без дотримання вимог до наповненості класів та представленості класів кожного року навчання. Якщо у громаді в жодній школі не може бути сформований конкретний клас певного року навчання, то лише один клас на громаду може мати наповнення менше 20 учнів», – пояснили у МОН.

З 1 вересня 2025 року українські школярі за кордоном зможуть навчатися в дистанційних класах з українознавчим компонентом без подвійного навантаження. Вони вивчатимуть лише ті предмети, яких немає в школах за кордоном, – українську мову та літературу, історію, географію України. Це зменшить навантаження з 25 до 6 годин, а оцінки із загальних предметів, які дитина вивчає за кордоном, перезарахують.

І ще одна зміна: з 1 вересня 2025 року діти, які вимушено покинули своє місто, зможуть відвідувати школи за місцем фактичного перебування. Діти на окупованих територіях продовжать навчання в українських школах дистанційно. Також такі учні можуть навчатися за педагогічним патронажем: за ними закріплять вчителя, який створить індивідуальний навчальний план.

За інфомрацією міністерства, майже 500 тис. українських школярів фізично не ходять до шкіл та навчаються дистанційно.