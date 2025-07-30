Повноцінного ремонту тут не робили з початку його будівництва

Львівська міська рада відремонтувала комунальний табір «Старт», який розташований в Карпатах. З радянської будівлі його перетворили на сучасний комплекс для відпочинку школярів. Відтепер діти, і не лише пільгових категорій, можуть проводити у таборі дозвілля упродовж року.

Табір «Старт» в селі Коростів Стрийського району збудували у 1968 році. Повноцінного ремонту там не робили з початку його будівництва. Весь цей час табір був комунальним, де майже кожного літа відпочивало близько 600 дітей пільгових категорій: діти-сироти, діти учасників бойових дій та загиблих захисників України, діти з інвалідністю, із малозабезпечених та багатодітних сімей, внутрішньо переміщені діти, талановиті та обдаровані діти.

«Тут зараз є особливі діти. Дуже в багатьох батьки сьогодні воюють, в когось – в полоні. Є частина дітей, які приїхали з інших територій. Тому важливо, щоб вони мали тут максимальну любов. Кожного дня в дітей атракції. Діти не можуть чекати поки закінчиться війна. Вони мають мати дитинство, тому завдання міста – допомогти. І насамперед дати підтримку тим дітям, яким найскладніше, які не бачать своїх батьків через війну. Раніше табір працював тільки літом. Умови були примітивні. Починаючи з червня тут кожні 10 днів заїзд. За літо буде шість змін. Зараз тут є 100 дітей. Починаючи з осені табр буде відкритий для патріотичного виховання», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Департамент освіти і культури ЛМР розпочав ремонт у таборі «Старт» у березні 2025 року. За цей час оновили санвузли, кімнати, їдальню, коридори, закупили нові меблі, замінили вікна.

«Верхній поверх був з дерева, в жахливому стані. На поверхах не було санвузлів. Вхідна частина була розділена перегородками, тобто не було якогось одного загального простору. Тож, одне з перших завдань, яке ми перед собою ставили, – якісний вхідний простір, хол-фойє з рецепцією, щоб дітей класно зустрічали, щоб вони мали де разом проводити час. Це простір з великим пуфами і столиками, де в погану погоду діти можуть разом відпочивати, грати настільні ігри, тощо. Також на першому поверсі перед їдальнею ми додали рукомийники, бо це про функціонал – діти приходять з вулиці, миють руки і йдуть обідати. Також модернізували їдальню. Тепер звідси можна вийти на терасу, де в майбутньому також можна поставити столи, щоб діти харчувались на свіжому повітрі», – розповів начальник управління архітектури Роман Крушельницький.

На другому поверсі тепер є пральне приміщення, якого раніше не було. Також є сушильні машинки, щоб можна було висушити взуття після походу чи лижні черевики.

«Синій колір є тим кольоровим елементом, який є в деталях всієї будівлі. В самих кімнатах ми продумували розташування меблів і розеток також, щоб це було максимально комфортно і функціонально. Третій поверх був свого часу надбудований з дерева. Тут треба було повністю зірвати стару вагонку, перестелити підлогу, щоб вона була такою ж як на другому поверсі. Тут теж все зроблено з максимально екологічних матеріалів, щоб меблі були акцентними деталями. Важливо, що і на другому, і на третьому поверхах тепер є санвузли з душовими кабінами», – додав начальник управління архітектури департаменту архітектури та просторового розвитку Львова Роман Крушельницький.

Основний акцент дизайну робили на тому, щоб максимально використовувати природні матеріали, додати більше світла та не перевантажувати простір додатковими яскравими акцентами.

«Роботи проводили спільними зусиллями багатьох структурних підрозділів ЛМР: управління архітектури, “Львівводоканалу” і нашого управління освіти та культури. Коли закінчиться літо ми приступимо до ремонту хорчоблоку, щоб все було якісне і оновлене. Діти в захваті, особливо ті, які приїжджають сюди кілька років підряд, вони мають з чим повірнти», – додав директор департаменту освіти на культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Ремонт спальних приміщень обійшовся місту у 10,45 млн грн, заміна вікон – у 1,5 млн грн, придбання меблів та обладнання – у 1,9 млн грн. Залишилось зробити облагодження території і облаштувати спортивний майданчик, виконати ремонт фасаду.

До слова, територія також змінить свій функціонал. Основна ідея полягає в тому, щоб дати дітям можливість займатися різними видами активності, а також пасивно відпочивати. На території заплановано два майданчики, можливо буде ще третій, піщаний. Також запроєктовано інклюзивну доріжку, яка зв’язуватиме всі майданчики між собою. Між майданчиками і корпусом буде зона для більш тихого відпочинку: лазанки, турніки, місця для гамаків і лежаків, спільна зона відпочинку довкола багаття. Також на території є альтанки.