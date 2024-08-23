На березі річки Дністер у селі Березина на Львівщині розташована база туристичного табору «Манівці». У цьому таборі діти займаються водним, велосипедним та пішим туризмом, скелелазінням, відвідують печери і мають чимало інших активностей. Дітей навчають досвідчені інструктори. Табір розрахований здебільшого на дітей 10-15 років. Однак усе залежить від готовності учасників самостійно тут перебувати.



«У нас кожного дня відбувається туристична активність, і під кінець табору діти вже фактично вміють дуже багато робити в туризмі. В дітей є свої паспорти, де вони мають завдання. Якщо вони виконали завдання, вони отримують наклейку за це», – розповіла Сандра-Марія Перевізник.



Завдяки фінансовій підтримці громадської організації Help Ukraine Gothenburg (HUG), яку на початку повномасштабної війни заснували у Швеції, безкоштовно таборувати мають змогу діти зниклих безвісти захисників, полонених, військових на реабілітації, а також діти вимушених переселенців, які перебували в окупації. Тут зібралися учасники з різних регіонів України.



«Є точно тут діти з Дніпра, Харкова, Києва, є ті, що вже тепер львів'янами, тому що вони вимушено переміщені особи. Соціальною категорією ми змогли займатися завдячуючи нашим благодійникам, тому що вони фінансово це підтримали. Вони повноцінно оплатили вартість табору кожної дитини», – сказав президент ГО «Манівці» Тарас Білошицький.



HUG співпрацює із табором «Манівці» вже два роки.

«Так як діти одна з головних місій нашої організації, ми відчуваємо, що підтримка дітей зараз формує наше майбутнє. Для нас важливо дати дітям, які втратили батьків, або мають інші важкі обставини, реабілітуватись таким чином влітку», – зазначила співзасновниця ГО Help Ukraine Gothenburg (HUG) Надія Кваша.



Завдяки фінансовій підтримці HUG безкоштовно навчається спортивного туризму Ігнат. Хлопець із Вовчанська, що на Харківщині. Він проживав в окупації, коли ж місто звільнили, переїхав з рідними до Харкова, адже залишатися було небезпечно.



«У нас є Telegram-канал “Вовчанськ інформаційний”. І там було повідомлення про табір, що є безплатні місця. Я собі подумав, чому б не розвіятися, бо в Харкові теж напружена ситуація зараз. Усе тут подобається, я на наступний рік знову приїду, якщо буде можливість», – сказав учасник табору «Манівці» Ігнат Ховайко.



Також безкоштовно таборує Тимур. Хлопець із Хмельницького. Він син захисника.



«У мене тато військовий, він зник безвісти на війні. Мені тут дуже сильно подобається. В мене тут багато друзів, тут прикольно, активності є різні», – сказав учасник табору «Манівці» Тимур.



У таборі «Манівці» дітям закладають надважливі для подальшого життя навички.



«Навчаємо самостійності, здатності опікуватися і собою, і людиною поруч», – зазначив президент ГО «Манівці» Тарас Білошицький.

Цього літа HUG профінансувала таборування 50 дітей захисників та вимушених переселенців. Упродовж літа табір «Манівці» проводить п'ять змін, кожна по 12 днів. Зараз таборує остання зміна.