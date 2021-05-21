Територію колишньої виправної колонії №48 на вул. Хуторівка у Львові площею 13 га виставлять на аукціон 3 червня. Дві ділянки продає Фонд державного майна та Міністерство юстиції. Місто наполягає на тому, щоб майбутні власники ділянки врахували інтереси громади і використали територію на лише для забудови житла чи офісів, але й для соціальної інфраструктури.

За баченням міської ради, там має бути школа щонайменше на 450-500 учнів (близько 18 класів), дошкільний заклад на 120 місць, інші соціальні установи. Окрім того, там треба відновити вуличну мережу з озелененням, облаштувати бульвари. Щонайменше 10% площі має бути відведено під рекреацію, вважають посадовці.

«Ця ділянка на 13 га може бути придбана людиною, яка захоче облаштувати там виключно робочі місця, наприклад, якесь безпечне виробництво, можливо, офісні центри чи спортивні заклади. Однак є і вірогідність, що будуть інвестори, які будуть інвестувати в житло та в житлово-громадську забудову. Передуючи цим моментам, місто прийняло рішення, за яким житлова забудова має складати не більш як 25% від цих 13 га, а на решті території необхідно збудувати соціальну інфраструктуру. Це можуть бути як муніципальні, так і комерційні заклади, але вони мають бути для того, щоб забезпечити потреби мешканців», – пояснив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Враховуючи той момент, що ділянка розташована на роздоріжжі магістральних вулиць – проспекту Івана Павла ІІ і вул. Стрийської і має добре транспортне сполучення, вона може бути вигідна для офісної забудови чи готелів. Але важливо, щоб її не використали повністю для тієї чи іншої мети, призначення новобудів має бути різним, переконані міські архітектори.

«Місто боїться, щоб ця забудова не порушувала умов життя тієї громади, яка там живе. Йдеться про історичний район Боднарівка. Зокрема, місто інвестувало у реконструкцію вулиці Хуторівка, реконструкцію громадських просторів, які активно використовує спільнота», – каже Антон Коломєйцев.

Тому міська рада звертається до учасників аукціону і майбутніх власників ділянки врахувати інтереси мешканців мікрорайону. Відповідне звернення скеровував у Мін’юст і міський голова Львова.

Приватизація Львівської виправної колонії №48 відбувається в межах спільного проекту Фонду державного майна та Міністерства юстиції України, який передбачає виставлення на прозорі аукціони 35 виправних закладів, що давно не працюють. Майно колишньої колонії на двох локаціях: вул. Хуторівка, 2 та вул. Хуторівка, 4, буде виставлено двома лотами, стартова ціна яких становить 132 674 304 грн та 3 386 294 грн. Прийом заявок на участь в аукціоні триватиме до 2 червня.

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