Техніку та обладнання на передову закуповують на запити військових

Львівська міська рада за кошти громади закупила українським захисникам чергову партію найнеобхіднішого обладнання на суму 10,4 млн грн. У п’ятницю, 26 січня, техніку передали військовим. Про це повідомили у Львівській міській раді.



Воїнам закупили, зокрема: два БПЛА українського виробництва «МАРА», п’ять БПЛА українського виробництва «Сірко», 15 дронів DJI MAVIC 3, а також три вживані автомобілі.

Нагадаємо, техніку та обладнання на передову закуповують на запити військових у межах загальноміської програми підтримки захисників. У бюджеті Львівської МТГ на 2024 рік лише на закупівлю обладнання та необхідних засобів для Збройних сил України передбачили 1 млрд грн.