Цього року на допомогу армії за міською програмою вже виділили мільярд гривень

Упродовж першого тижня 2024 року Львівська міська рада в межах програми підтримки ЗСУ передала військовим на передовій автомобілі, дрони та інше обладнання на 16,5 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

У п’ятницю, 5 січня, ЗСУ відправили 200 дронів і чотири автомобілі, а загалом за тиждень місто передало на фронт:

паливозаправний автомобіль вартістю 500 тис. грн;

420 FPV дронів (5 млн грн);

10 генераторів та 10 Bandera power (500 тис. грн);

4 автомобілі (5,2 млн грн);

30 дронів (Mavic 3/Mavic 3T/Autel 4T) (5 млн грн);

50 батарей для дронів (300 тис. грн);

ліхтарики, грілки, газові балончики (20 тис. грн).

Техніку та обладнання на передову закуповують на запити військових у межах загальноміської програми підтримки захисників, на яку з міського бюджету у 2023 році витратили 1 млрд грн. А загалом на всі програми підтримки військових торік місто виділило 2,1 млрд грн.

У 2024 році у бюджеті Львівської громади лише на закупівлю обладнання та необхідних засобів для ЗСУ вже передбачено 1 млрд грн.