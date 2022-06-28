Через великі черги, що виникли з охочих ввезти авто з-за кордону за спрощеною системою оподаткування, Львівська митниця дозволила оформляти автомобілі у всіх пунктах пропуску. Про це у вівторок, 28 червня, повідомили у прес-службі митниці.

У березні Кабмін скасував оподаткування автомобілів, які ввозять з-за кордону, аби пришвидшити ввезення автомобілів для потреб ЗСУ. Це спричинило величезні черги на кордоні, а бюджет України недоотримав близько 13 млрд грн. Із 1 липня Кабмін повертає сплату ввізного мита та ПДВ для всіх, хто ввозить в Україну автомобіль з-за кордону.

Аби скоротити час очікування в чергах, Львівська митниця дозволила ввозити автомобілі на всіх пунктах пропуску та продовжила час оформлення автомобілів до 23:00. Крім цього, у пунктах пропуску «Краківець – Корчова» і «Рава-Руська – Гребенне» збільшено кількість працівників митниці.

«29 і 30 червня роботу підрозділів митного поста «Городок» (відділ митного оформлення №2, який розташований у м. Городок, і відділ митного оформлення №4 в с. Зимна Вода Львівської області) буде продовжено до 23:00, до початку дії комендантської години. І такий формат роботи триватиме до кінця червня», – повідомив в. о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.

Зазначимо, що до Львівської митниця входять пункти пропуску «Смільниця – Кросценко», «Угринів – Долгобичув», «Краківець – Корчова», «Рава-Руська – Гребенне», «Шегині – Медика», «Грушів – Будомєж»