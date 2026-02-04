Бориславський медичний коледж перестав існувати як окрема структура

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 3 лютого, ухвалила рішення про припинення комунальних закладів «Самбірський фаховий медичний коледж» та «Бориславський фаховий медичний коледж». Ці коледжі перестануть існувати як окремі юридичні структури, їх приєднають до Львівського обласного медичного фахового коледжу (стара назва – Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти). Рішення підтримали 56 депутатів.

Як повідомила керівниця департаменту охорони здоров’я ЛОВА Вікторія Мойсей, Самбірський та Бориславський медичні коледжі стануть філіями створеної юридичної особи «Львівський обласний медичний фаховий коледж» (стара назва Львівський фаховий коледж післядипломної освіти), що на вул. Миколайчука, 9 у Львові.

«Йдеться про створення однієї юридичної особи з відокремленими територіальними підрозділами в Бориславі і Самборі. Ми хочемо розвинути ці заклади», – зазначила Вікторія Мойсей.

З її слів, таке об’єднання поліпшить якість навчання студентів. Студенти з Самбора та Борислава будуть їздити до Львова на навчання у симуляційному центрі для здобуття практичних навичок.

За словами депутатки Наталія Іванченко-Тімко, якщо порівняти рівень навчання у медичних коледжах Самбора та Борислава зі Львовом, то це як порівняти «Запорожець» з «Мерседесом». Приєднання згаданих коледжів до львівського коледжу поліпшить якість підготовки середнього медичного персоналу.