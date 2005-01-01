Львівська облрада виплатить по ₴25 тис. сім'ям загиблих на Грибовицькому сміттєзвалищі

Львівська облрада виплатить сім'ям загиблих на Грибовицькому сміттєзвалищі рятувальникам та еколога по 25 тис. грн.

Під час сесії 5 червня депутати ЛОР включили ці сім'ї в обласну програму соціальної підтримки окремих категорій громадян, виділивши на них 100 тис. грн. У рішенні ЛОР вказано, що йдеться про надання одноразової адресної допомоги.

Окрім цього під час сесії 5 червня депутати Львівської облради передбачили ще по 8 тис. грн на виплату допомоги 40 внутрішньо переміщеним особам, які є учасниками АТО (операції Об'єднаних сил). Ці кошти виділяють як допомогу на вирішення матеріально-побутових проблем. Загалом в обласному бюджеті додатково передбачили 320 тис. грн на виплату внутрішнім переселенцям матеріальної допомоги.

Зазначимо, у кінці травня минуло два роки з часу трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. Так, 28 травня 2016 року на сміттєзвалищі виникла пожежа, а 30 травня там відбувся зсув сміття, під яким загинули троє рятувальників ДСНС у Львівській області - Андрій Вненкевич, Юрій Рудий, Богдан Юнко. Також на сміттєзвалищі зник безвісти еколог Олександр Бутін, тіло якого досі не знайшли. У листопаді 2017 року Личаківський районний суд Львова визнав загиблим еколога ЛКП «Збиранка» Олександра Бутіна.