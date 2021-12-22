Депутати Львівської облради вважають, що Росію слід офіційно перейменувати на Московію

Львівська облрада ухвалила звернення до президента України та Верховної Ради з проханням затвердити використання на всіх рівнях в Україні назви «Московія» замість Росія та Російська Федерація, а щодо громадян РФ відповідно вживати «московити». За таке звернення проголосували 43 депутати з різних фракцій.

«Протягом останніх декілька сотень років наш північно-східний сусід, який постійно зазіхає на нашу територію, неправомірно користується вкраденою державною та географічною назвою «Росія», – йдеться у зверненні Львівської облади, ініційованому фракцією «Самопомочі». Звернення проголосували з другої спроби. На попередньому засіданні Львівської облради воно не набрало достатньої кількості голосів.

Депутати Львівщини вважають, що назва Росія пов’язана із фальсифікацією історії для обґрунтування домагань Росії на чужі землі.

«Зміна назви Московського царства [у 1721 році] кинула серйозний виклик ідентичності українського народу та є виправданням окупації частини території сучасної України», – йдеться у зверненні.

Тож депутати Львівської облради звернулися до президента України та Верховної Ради «з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія та Російська Федерація на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у ЗМІ на території України, а щодо громадян РФ відповідно вживати «московити».

Загалом це звернення підтримали 43 депутати Львівської облради з усіх фракцій (результати поіменного голосування). Голова облради Ірина Гримак і обидва її заступники – Євген Гірник та Юрій Холод – під час голосування утримались.