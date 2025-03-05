Дикі кабани є носіями збудника африканської чуми

Департамент агропромислового розвитку Львівської ОВА оголосив винагороду тим, хто знайде трупи диких кабанів. За кожну мертву тушу, в якої виявлять збудник африканської чуми, платитимуть 1514 грн.

Як повідомила пресслужба Львівської ОВА, виплати за трупи мертвих диких кабанів передбачені відповідною постановою Кабінему міністрів, яку затвердили 4 лютого 2025 року. Зазначається, що мертві тварини можуть переносити захворювання на африканську чуму свиней.

Згідно з рішенням уряду, розмір винагороди становитиме 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних людей. Наразі цей показник становить 3028 грн, а ставка 0,5 – 1514 грн.

«Львівська область на сьогодні є благополучною по африканській чумі свиней, однак прийняті постановою умови стимулювання за знайдені трупи диких кабанів сприятимуть своєчасному виявленню спалахів африканської чуми свиней, оперативному реагуванню на можливі випадки, недопущення її поширення та забезпечення контрольованої епізоотичної ситуації в області», – зазначила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Людмила Гончаренко.

Отримати винагороду за знайдений труп дикого кабана можуть мешканці, старші 18 років. Для цього потрібно впродовж 24 годин після виявлення мертвої туші повідомити у територіальний орган Держпродспоживслужби – у громадах - це державні лікарі ветеринарної медицини, – вказавши свої особисті дані та контактну інформацію.

Після цього фахівці виїдуть на місце та підтвердять виявлення трупа відповідним актом із фото та відео. Труп також перевірять на збудник африканської чуми. Нагороду виплачуватимуть лише тим, хто виявив труп кабана зі збудником, за рішенням місцевої надзвичайної протиепізоотичної комісії. Гроші почнуть виплачувати з 1 вересня 2025 року.