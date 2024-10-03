Львівська ОВА достроково припинила договір на обслуговування автобусного маршруту №282, що сполучав Шептицький (Червоноград) та Радехів, заявляючи, що перевізник блокував роботу е-квитка.

У оприлюдненому 3 жовтня повідомленні ЛОВА вказано, що перевізник не виконував умови інвестиційного договору з впровадження електронного квитка та безготівкової оплати проїзду. Відомо, що маршрут №282 обслуговувало ПП «Авто-Транс-Сервіс».

За даними директора обласного департаменту дорожнього господарства Ореста Шуліковського, догорів розірвали у вересні, а нового перевізник для маршруту №282 (Червоноград АС-Радехів АС) скоро визначать на конкурсі.

Нагадаємо, безготівкову оплату проїзду на Львівщині запустили наприкінці листопада минулого року. У ЛОДА заявили, що область стала першою в Україні, де на обласних маршрутах запрацювала безготівкова форма оплати. Проте, чимало перевізників бойкотують нову систему, валідатори в маршрутках не працюють, тому у пасажирів вимагають готівку.