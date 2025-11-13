Підприємиця є засновницею дитячого садка в місцевості Кульпарків

Власниця приватного дитячого садка «СвітЛичка», львів’янка Наталія Смуток отримала 1 млн грн грантової допомоги від держави на розвиток власної справи. Вона є першою з-поміж засновників приватних дошкільних закладів області, хто скористався такою нагодою. Гроші підприємиця планує витратити на нові меблі для малюків, провести ремонтні роботи, осучаснити харчовий блок тощо, повідомив Львівський обласний центр зайнятості.

Приватний дошкільний заклад «СвітЛичка» – перший на Львівщині, який отримав державний грант на розвиток. Цьогоріч улітку уряд розширив грантову програму підтримки малого бізнесу «Власна Справа», запровадивши допомогу до 1 млн грн на відкриття або реновацію приватних дитячих садків, ясел або центрів розвитку дитини. Гроші надають за умови створення щонайменше чотирьох робочих місць і співфінансування 70/30, де 70% – це інвестиція держави, решта – кошти підприємця.

«Часи непевні і нелегкі для усіх бізнесів, зокрема для дитячих садочків. Велика кількість дітей виїхала, платоспроможність батьків падає, тому такі допомоги від уряду дуже тішать. Нині нелегко знайти кошти, навіть співфінансування. Тому ми набралися сміливості та подалися на грант. Тепер ми перші, хто в області отримав таку допомогу», – розповіла власниця садочку «СвітЛичка» Наталія Смуток.

За її словами, коштом гранту підуть на оновлення садочка, також підприємиця планує вкласти понад 400 тис. грн власних коштів у цю справу.

Як повідомив економічний департамент Львівської обласної держадміністрації, цьогоріч з обласного бюджету підприємиця отримала 75 тис. грн на розвиток власної справи (ваучер на консалтингові послуги) за програмою розвитку малого бізнесу.

Нагадаємо, для участі в грантовій програмі треба подати заявку через портал «Дія» разом із бізнес-планом. Програму адмініструє Державна служба зайнятості та її регіональні підрозділи.