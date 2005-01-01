«Львівська політехніка» має намір заощадити на опаленні до ₴‎5 млн

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Зараз батареї в університеті «Львівська політехніка» працюють на повну потужність лише у чотирьох корпусах. А доба обігріву всіх 36 корпусів коштувала би чверть мільйона гривень.

«За нашими попередніми розрахунками, ми плануємо заощадити в межах 4-5 млн грн за цей зимовий період. Сума, звичайно, буде залежати від погодніх умов», –розповів проректор із навчально-виробничого процесу НУ «Львівська політехніка» Володимир Крайовський.

За зекономлені гроші в університеті планують закупити нове обладнання, щоби поліпшити умови навчання. Другий семестр у студентів «Львівської політехніки» розпочинається 12 лютого. Перші три тижні студенти з викладачами працюватимуть віддалено.

«Вони можуть цю роботу виконувати і в бібліотеці, і в лабораторіях , і в залах, і вдома, тобто там, де в них є відповідні умови: доступ до інтернету, доступ до віртуального середовища», – додав проректор із науково-педагогічної роботи НУ «Львівська політехніка» Олег Давидчак.

Саме у цьому віртуальному середовищі викладачі нададуть студентам потрібні матеріали зі своїх дисциплін.

«У цьому випадку тут виставлений матеріал на весь семестр. І викладач має ознайомити студентів із послідовністю вивчення цього матеріалу, пояснити про той об’єм, який виноситься на перший тиждень, на другий та третій», – пояснив директор інституту дистанційного навчання Дмитро Тарасов.

Самі ж студенти не проти навчання вдома.

«Краще вже вдома повчити, ніж в холодному корпусі сидіти і все одно не слухати, що тобі говорять», – каже студентка 5 курсу Роксолана.

У навчальні аудиторії студенти «Львівської політехніки» повернуться 5 березня.

До такої економії вдались виші у Києві та Харкові. Міністерка освіти Лілія Гриневич пояснює: університети автономні, тому самостійно створюють навчальні графіки.

«Кількість аудиторних годин, яка запланована для студентів, обов'язково має бути дотримана. І бути виконана. Наприклад, в університеті продовжується навчання ще у червні», – додала міністерка освіти і науки Лілія Гриневич.

Львівський національний університет ім. І. Франка теж вирішив продовжити зимові канікули на тиждень. Студенти будуть відпрацьовувати його за рахунок додаткових пар впродовж семестру.