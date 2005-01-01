Дослідницький проект «Львівської політехніки» отримає 1,7 млн євро від ЄС

Дослідження триватимуть чотири роки

Національний університет «Львівська політехніка» отримає 1 млн 692 тис. євро на втілення свого науково-дослідницького проекту, пов’язаного з наноінженерією. Про це 17 січня повідомила прес-служба Міністерства освіти України.

У межах проекту IMAGE науковці вивчать та запропонують нові шляхи використання анізотропних матеріалів (це, наприклад, кристали, заготовки сплавів, волокнисті матеріали тощо). Отримані знання допоможуть створити новітні оптоелектронні пристрої, у яких такі матеріали переважно використовуються. Це спростить наукоємне виробництво не тільки в Україні, а й закордоном.

Цей проект став першим у європейській програмі, коли український університет отримав статус координуючої установи. Наразі до проекту мають долучитися ще восьмеро партнерів – університетів та фірм, які займаються вивченням технологій та наноінженерії. Керівником проекту є професор кафедри телекомунікацій Львівської політехніки Анатолій Андрущак.

«Ми об’єднали фахівців з різних галузей: оптики, матеріалознавства, інформаційних та нанотехнологій. Це науковці різних країн, метою яких є співпраця задля розвитку наукових досліджень. Наразі ректоратом університету створено Науково-навчальний центр інноваційних технологій та наноінженерії, що стане платформою для роботи над проектом. Основну частину отриманих коштів плануємо витратити на закордонні відрядження членів Центру, де вони зможуть працювати у добре обладнаних лабораторіях, на нових приладах й заразом переймати досвід європейських колег», - заявив Анатолій Андрущак.

Реалізувати проект планують за чотири роки.

Зазначимо, що «Горизонт 2020» – це найбільша рамкова програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом близько 80 мільярдів євро, розрахована на 2014-2020 роки. Програма поділена на 3 основні напрями: наука (енергетика та енергоефективність), інформація (комунікація та суспільно-політичний потенціал), наука про життя (профілактика та лікування поширених хвороб). Україна стала асоційованим членом «Горизонт 2020» у 2015 році.