На підробках зловмисники заробили понад 3 млн грн

Працівники львівської кіберполіції викрили зловмисників, які підробляли побутову хімію та продавали її через інтернет як оригінальну. Йдеться про пральні порошки, шампуні відомих торгових марок та засоби для миття посуду. Про затримання фальсифікаторів повідомили у прес-службі поліції у вівторок, 27 квітня.

Четверо чоловіків віком 46-51 років налагодили схему виробництва фальсифікованих пральних порошків, засобів для миття посуду та шампунів. Підробки виготовлялись на складах у трьох областях, зокрема у Львівській, Рівненській та Волинській. Підроблений товар чоловіки фасували у тару відомих світових виробників.

На опублікованому поліцією відео, можна розпізнати, що йдеться про шампуні марки Head&Shoulders, засіб для миття посуду Fairy, порошки Tide та інші.

Під час обшуків було виявлено 45 тонн сировини для виготовлення підробок

Зловмисники продавали товар через інтернет, зокрема на сайтах оголошень, а також через реалізаторів-гуртовиків. За підрахунками зловмисники заробили понад 3 млн грн.

Поліція провела обшуки на складах, де виготовляли фальсифікат. Вилучили понад 45 тонн сировини, пакувальні матеріали та обладнання за допомогою якого робили підробки. Місце, де працювало підпільне виробництво поліція не розголошує.