Поліція просить очевидців ДТП звернутися до них та повідомити деталі

Ввечері четверга, 23 лютого, у Бартатові, неподалік Львова сталася смертельна аварія у якій загинув пішохід. Поліція ще не встановила особу загиблого, на вигляд чоловікові близько 40 років.

Аварія сталася близько 20:30 на автодорозі Львів – Шегині у селі Бартатів Львівського району. За даними правоохоронців, водій автомобіля «Opel Zafira», 58-річний житель одного з сіл Стрийського району, збив чоловіка віком близько 40 років. Пішохід від отриманих травм помер на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати автомобілем.

У поліції просять, усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини ДТП та особу загиблого, повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції.