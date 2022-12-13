Поліція Львівщини розшукує водія, який вночі з неділі на понеділок, 12 грудня, збив пішохода у Червонограді та втік з місця аварії. Потерпілий із серйозними травмами лежить у реанімації, розповіли ZAXID.NET у прес-службі поліції.

Аварія сталася близько 00:30 на вул. Івасюка у Червонограді. Невідомий автомобіль збив 40-річного пішохода. Не зупинившись і не надавши потерпілому допомоги, водій втік з місця ДТП.

40-річний мешканець Червонограда був госпіталізований у реанімацію місцевої лікарні, у нього серйозні травми, зокрема, відкрита черепно-мозкова травма.

Поліцейські встановлюють особу водія та просять усіх, кому відома будь-яка інформація про ДТП, звертатися на оперативну лінію 102. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За скоєне водієві загрожує до трьох років обмеження волі.