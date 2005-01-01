Львівська поліція затримала підозрюваного у крадіжці польських номерних знаків

СуспільствоОльга Перехрест, сьогодні, 12:222620

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У ніч з 30 на 31 грудня працівники львівської патрульної поліції затримали чоловіка, який перебував у розшуку за крадіжки. Про це 31 грудня повідомила прес-служба патрульної поліції Львова.

Близько 3-ї години ночі на вулиці Калнишевського екіпаж патрульної поліції помітив підозрілого чоловіка, який ніс в руках два державних автомобільних номера польської реєстрації. Помітивши патрульних, львів’янин спробував уникнути зустрічі з ними та розвернувся в іншу сторону. Його зупинили та попросили пояснити, що це за номерні знаки та звідки він так пізно йде. Чоловік занервував та почав плутатися в поясненнях.

Тепер поліція має встановити, кому належать знайдені номерні знаки

Аби встановити особу затриманого, чоловіка запросили до Шевченківського відділу поліції. Як з’ясували правоохоронці, 30-річний чоловік перебуває у активному розшуку за підозрою у вчиненні повторної крадіжки. Справу передали слідчим.

Також поліція має встановити, чиї номерні знаки ніс чоловік та чи не причетний він до ще однієї крадіжки.

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