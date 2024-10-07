Фестиваль влаштують на території лікарні, що на вул. Кульпарківській, 9

У четвер, 10 жовтня, Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня влаштовує Kulparkiv Fest. Подія відбудеться з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я. Фестиваль влаштують на території лікарні, що на вул. Кульпарківській, 95, приходити можуть усі охочі. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні.

«Вже третій рік в Україні триває війна, яка глибоко вплинула на психічне здоров’я нашого населення. Стрес, тривога, втрати та невизначеність – це щоденні реалії, з якими зіштовхуються мільйони українців. Сьогодні як ніколи важливо говорити про проблеми психічного здоров’я, надавати підтримку тим, хто цього потребує, та робити все можливе для його збереження. Kulparkiv Fest має на меті не тільки підняти настрій гостям, але й привернути увагу до важливості піклування про власний емоційний стан та психологічну підтримку в цей складний час. Це також шанс для кожного дізнатися більше про ресурси, які може запропонувати сучасна психіатрія та психологія», – йдеться в повідомленні.

Kulparkiv Fest влаштовують також й для того, щоб показати львів’янам, що пацієнти лікарні є звичайними людьми.

«Нічим вони нікому не зашкодять. Для того й робиться Fest, для всіх охочих, щоб показати, що пацієнти – це звичайні люди. Просто в них є проблеми і погіршений стан, тому вони проходять лікування. Ми хочемо, щоб люди не боялися психіатрії і сприймали таких людей», – розповіла у коментарі ZAXID.NET керівниця центру психосоціальної реабілітації, клінічна психологиня Наталія Орищин.

Таку подію з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня влаштовує щороку.

У програмі фестивалю: частування, концерт, цікаві майстеркласи – відвідувачі зможуть дізнатися більше про техніки релаксації та способи підтримки психічного здоров’я. Також буде можливість поспілкуватися з тваринами контактного звіринця.

«Ми плануємо кулінарний майстерклас, арттерапію, буде майстерклас із садівництва, ми маємо теплиці. Рукоділля можна буде спробувати. Все, що ми робимо в центрі психосоціальної реабіліації, можна буде спробувати», – додала Наталія Орищин.

Усі фото лікарні

Приходити на Kulparkiv Fest запрошують усіх охочих. Початок події о 10:00. Можна приходити із дітьми та домашніми улюбленцями.