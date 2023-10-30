Каріна Айрапетян змагалася на візку у категорії ката

Львівська спортсменка Каріна Айрапетян виборола срібну медаль на чемпіонаті світу з паракарате. Змагання відбувалися 24-29 жовтня у Будапешті. Каратистка виступала на колісному кріслі, успіх здобула у категорії «ката на візках».

«За набраними балами Каріна поступилася лише представниці Іспанії. Бронзові нагороди у цій категорії здобули представниці Туреччини та Франції», – повідомили в управлінні спорту Львівської міськради.

Там також додали, що спортсменка повторила свій торішній успіх минулого мундіалю.

31-річна Каріна Айрапетян є кількаразовою чемпіонкою та призеркою Європи, а у 2016 році стала чемпіонкою світу. У 2015 році Каріна Айрапетян перемогла на конкурсі міс Україна на візку. Тренеркою Каріни є Тетяна Ушакова.