Львівська спортсменка стала призеркою чемпіонату світу з паракарате
Каріна Айрапетян здобула срібну медаль
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Львівська спортсменка Каріна Айрапетян виборола срібну медаль на чемпіонаті світу з паракарате. Змагання відбувалися 24-29 жовтня у Будапешті. Каратистка виступала на колісному кріслі, успіх здобула у категорії «ката на візках».
«За набраними балами Каріна поступилася лише представниці Іспанії. Бронзові нагороди у цій категорії здобули представниці Туреччини та Франції», – повідомили в управлінні спорту Львівської міськради.
Там також додали, що спортсменка повторила свій торішній успіх минулого мундіалю.
31-річна Каріна Айрапетян є кількаразовою чемпіонкою та призеркою Європи, а у 2016 році стала чемпіонкою світу. У 2015 році Каріна Айрапетян перемогла на конкурсі міс Україна на візку. Тренеркою Каріни є Тетяна Ушакова.