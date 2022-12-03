У фіналі Олена Старікова перемогла чинну чемпіонку світу

26-річна львівська спортсменка Олена Старікова виборола золото на етапі Ліги чемпіонів. Про перемогу велогонщиці у суботу, 3 грудня, повідомив у Telegram голова ЛОВА Максим Козицький.

«Спортсменка Львівської обласної школи вищої спортивної майстерності та Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Олена Старікова здобула золото у спринті на четвертому етапі Ліги чемпіонів з велотреку. У фіналі українська спортсменка випередила чинну чемпіонку світу у цій дисципліні Матільде Грос з Франції», – йдеться у повідомленні Козицького.

Додамо, Ліга чемпіонів — це змагання для найуспішніших світових зірок, які відбуваються під егідою Міжнародного союзу велосипедистів (UCI). Такі змагання проводять вдруге.

26-річна Олена Старікова – заслужена майстриня спорту України, представниця Львівської школи вищої спортивної майстерності та Навчально-спортивної бази літніх видів спорту. Старікова народилася у Харкові. На Олімпіаді-2020 спортсменка стала срібною призеркою в індивідуальному принті.