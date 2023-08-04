Українка Олена Старікова під час кваліфікаційних перегонів у спринті серед жінок на третьому етапі Кубка світу з велоспорту на треку 10 листопада 2019 року в Глазго, Шотландія

Віце-чемпіонка Олімпіади-2020 з велотреку Олена Старікова завершила професійну кар'єру. Про це вона повідомила в коментарі «Суспільному».

27-річна Старікова свій останній старт у кар'єрі провела у червні 2023 року у рамках чемпіонату України. До заявки збірної України на ЧС-2023, який цими днями проходить у шотландському Глазго, Олена не потрапила. Також вона не змагалася на Євро-2023, що проходив у лютому.

У 2021-2022 роках Старікова була єдиною представницею України в новій Лізі чемпіонів з велотреку від Міжнародного союзу велосипедистів (UCI). У 2022-му виграла етап у Лондоні в змаганнях зі спринту.

Ще у 2022-му Старікова виступала на найвищому рівні чемпіонату Європи в Мюнхені: стала другою в розділці (500 метрів) та третьою в кейріні. Тоді на змаганнях у Німеччині спортсменка заявляла про намір виступити на Олімпіаді-2024.

Проте вже на чемпіонаті світу-2023 з велоспорту Старікової не опинилося в складі України. Єдиною представницею України в жіночих змаганнях з велотреку стала 20-річна Алла Білецька.

Старікова завершує кар’єру, перебуваючи в топ-50 двох світових рейтингів UCI: 26-ю – в спринті, 39-ю – в кейріні.

Головні спортивні досягнення Олени Старікової: