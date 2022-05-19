Оксана Грищук – львів’янка, професорка кафедри теорії та філософії права юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка

У четвер, 19 травня, юристка та професорка Львівського університету Оксана Грищук склала присягу судді Конституційного суду. Президент призначив її на посаду ще наприкінці листопада 2021 року, проте досі вона не склала присягу, оскільки в КС не було вакансії за квотою президента.

Оксана Грищук склала присягу на спеціальному засіданні Конституційного суду, їй вручили мантію, нагрудний знак та посвідчення.

Львівська юристка Оксана Грищук була призначена на посаду судді Конституційного суду президентом Володимиром Зеленським ще наприкінці листопада 2021 року. Проте КС відтермінував складення присяги до того часу, поки буде вакансія судді за квотою президента. Кілька днів тому закінчився термін, на який Олександр Тупицький був призначений суддею КС. Він також був призначений за квотою президента.

44-річна Оксана Грищук – львів’янка, професорка кафедри теорії та філософії права юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Вона тричі рекомендувалась на посаду судді КСУ – у 2017, 2019 та 2020 роках.

Батько Оксани Грищук – Віктор Грищук – виконувач обов'язків Вищої ради правосуддя. Її чоловік – Маркіян Кучма – приватний підприємець, займається орендою нерухомості.