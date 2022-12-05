Через ремонтні роботи на коліях та потягів «Львівська залізниця» тимчасово скасувала деякі приміські поїзди. Так, зміни стосуються таких напрямків: 5 та 6 грудня цього року не курсуватиме поїзд № 6002 сполученням Львів – Рава-Руська;

6 та 7 грудня не курсуватиме поїзд № 6001 сполученням Рава-Руська – Львів;

6, 8 та 10 грудня не курсуватимуть поїзди № 6062/6067 сполученням Львів – Ходорів – Львів та № 6411/6414 сполученням Івано-Франківськ – Ходорів – Івано-Франківськ. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях. Актуальний розклад руху приміських поїздів Львівської залізниці можна дізнатись на сайті.

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