«Львівська залізниця» змінила час курсування поїзда Львів – Рахів, а також ще кількох регіональних та приміських поїздів. Від 13 лютого регіональний поїзд №810/809 сполученням Львів – Рахів вирушатиме зі Львова о 07:37 (замість 07:00) та прибуватиме до Рахова о 13:40.

«На шляху прямування поїзд робитиме зупинку в Івано-Франківську о 10:06, що дасть можливість пасажирам регіонального поїзда №702/701 сполученням Чернівці – Львів, який прибуватиме в Івано-Франківськ о 09:40, здійснити на цій станції зручну пересадку на регіональний експрес, що прямує до Рахова», – повідомили у Львівській залізниці.

Також з 13 лютого відбудуться незначні зміни у розкладі руху таких поїздів:

поїзд № 6404/6403 Ворохта – Iвано-Франкiвськ вирушатиме з Ворохти о 16:38 (замість 16:28) та прибуватиме в Iвано-Франкiвськ о 19:23;

поїзд № 6411 Iвано-Франкiвськ – Ходорiв вирушатиме з Івано-Франківська о 09:12 (замість 09:14) та прибуватиме в Ходорiв об 11:41;

поїзд № 6423 Iвано-Франкiвськ – Стрий вирушатиме з Iвано-Франкiвська о 08:56 (замість 09:03), Угринів 09:03-09:04, Павлівка 09:15-09:16, Ценжiв 09:32-09:41, далі – за діючим розкладом;

поїзд № 6432 Iвано-Франкiвськ – Коломия вирушатиме з Iвано-Франкiвська о 08:32 (замість 08:36) та прибуватиме в Коломию о 10:26.

Графік курсування приміських поїздів можна переглянути на сайті.